À 50 ans, l'acteur gay Murray Bartlett est au top de sa carrière

Murray Bartlett vient de fêter ses 50 ans et ça lui va à merveille. Niveau carrière, les choses sont également au top ! En effet, depuis ses débuts, l’acteur s’est souvent vu cantonné aux seconds rôles, que ce soit dans Sex And The City, Looking ou plus récemment dans Les Chroniques de San Francisco où il reprenait le rôle de Michael Tolliver.

Aujourd’hui, Murray Bartlett voit clairement sa carrière prendre son envol avec la série The White Lotus (diffusée sur OCS) où il excelle dans le rôle du patron homo et complètement borderline d’un hôtel de luxe. Dans une récente interview pour The Guardian, Murray Bartlett explique qu’il ne s’attendait pas forcément à un nouveau moment de célébrité et que celui-ci arrive au bon moment de sa vie. Avec son expérience du métier et de la vie, ce succès tardif n’est que bonheur et plaisir pour l’acteur.

« C’est définitivement une surprise. Ce n’est pas comme si je m’y attendais, c’est sûr. Mais maintenant que c’est arrivé, j’ai l’impression que c’est vraiment le bon timing… Je suis un peu plus sage. Je suis ancré en moi-même », déclare Murray Bartlett à The Guardian.

Avec la pandémie, il se voyait déjà renoncer à son métier d’acteur et pourquoi pas devenir prof. The White Lotus est arrivée comme une opportunité qui a donné un nouveau boost à sa vie et a complètement mis à terre la crise de la cinquantaine « J’ai juste un peu plus de courbatures qu’avant » , ironise-t-il. « Mon compagnon et moi avons fait le choix de quitter la ville ; je vis à nouveau à la campagne, ce qui me semble être mon habitat naturel. Je vis une relation merveilleuse. J’ai eu cette opportunité incroyable de jouer ce rôle. En y repensant, je me sens incroyablement chanceux et heureux d’être là où je suis. »