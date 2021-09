Carl Bean, chanteur de l'hymne gay « I Was Born This Way », est décédé

C’était le tube disco de 1977, I Was Born This Way, véritable hymne LGBTI+ interprété par Carl Bean. Chanteur, artiste mais aussi militant et activiste LGBTI+, Carl Bean est décédé le 7 septembre à 77 ans des suites d’une longue maladie.

Carl Bean est né à Baltimore en 1944. À l’âge de 16 ans, il est parti vivre à New York pour échapper à sa vie familiale très difficile. Il avait été victime d’agression sexuelle par son oncle et a subi le rejet de sa famille en raison de son homosexualité. Après avoir déménagé à Los Angeles pour devenir un chanteur de gospel, il forme le groupe Carl Bean and the Universal Love et démarre sa carrière musicale.

Au top de sa carrière, Carl Bean a travaillé avec Dionne Warwick, Sammy Davis Jr, Burt Bacharach et Miles Davis. Puis il a tout stoppé après avoir arrêté sa collaboration avec Motown Records qui voulait lui faire chanter des chansons plus « hétéro ».

Avec I Was Born This Way, sa chanson véritablement queer, il a fait danser toute la communauté LGBTI+ dans les années disco et a même inspiré des années plus tard Lady Gaga pour son tube Born This Way.

Très vite, Carl Bean est devenu militant et activiste et s’est engagé pour les causes LGBTI+ et contre le sida. Il a aussi suivi sa foi et a fondé l’Unity Fellowship Church, un réseau d’églises LGBTI+. Son mantra était : Dieu est l’amour et l’amour est pour tous.

En plus de son activité religieuse, Carl Bean a été ordonné ministre en 1982 et a mis en place le projet Minority Aids quelques années plus tard.

« Carl Bean a travaillé sans relâche pour la libération des personnes défavorisées et des personnes LGBTI+ de foi et, ce faisant, a aidé de nombreuses personnes dans le monde à retrouver le chemin de la spiritualité et de la religion. […] Nos pensées vont à tous alors que nous pleurons la perte de ce leader et légendaire pionnier dans les mondes de l’activisme, du plaidoyer, du sida, de la sensibilisation communautaire, de la foi, de la théologie de la libération et bien plus encore », a déclaré Unity Fellowship Church dans un communiqué.