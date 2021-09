Zurich Pride : plusieurs milliers de personnes défilent pour le mariage pour tous

Sous un soleil ardent et avec force drapeaux arc-en-ciel frappés d’un « Ja » (oui) en faveur du mariage pour tous, les participant-e-s à la Zurich Pride ont défilé en musique dans l’après-midi à l’appel de plus de 70 organisations issues des communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer.Le mariage pour tous était au coeur des slogans et des banderoles du cortège, justement emmené par un char du comité national en faveur du « oui au mariage civil pour toutes et tous », selon l’agence suisse Keystone-ATS.

Le slogan du rassemblement était « Fais-toi confiance. Mariage pour tous maintenant ».

La Zurich Pride, habituellement organisée en juin, avait cette année été déplacée en septembre pour cause de pandémie.

Selon un sondage publié le 20 août, les Suisses et les Suissesses sont largement favorables (69 %) au principe du mariage pour tous, 55 % se disant « absolument pour » et 14 % « plutôt pour » selon l’institut de recherche gfs.bern.

Après plusieurs années de procédure, le Parlement a fini par adopter, en décembre, un projet de loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels, comme dans d’autres pays européens.

Mais les milieux conservateurs ont immédiatement annoncé qu’ils allaient lancer un référendum, grâce au système de démocratie directe qui prévaut en Suisse.

Lire aussi : Les Suisses voteront par référendum sur le mariage pour tou·tes

Le gouvernement et le Parlement ont appelé à soutenir le mariage pour tous afin d’éliminer « l’inégalité de traitement qui existe aujourd’hui » entre les couples de même sexe et ceux de sexe différent.

Si elle est validée par le peuple suisse, la modification de la loi permettra aux couples de même sexe de conclure un mariage civil. Ces derniers seront placés sur un pied d’égalité avec les autres couples, tant sur le plan institutionnel que sur le plan juridique.

Avec l’AFP.