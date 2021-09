It’s Raining Them, c’est la version très inclusive de l’emblématique It’s Raining Men des Weather Girls, par l’activiste trans Mila Jam. Après la reprise de Geri Halliwell des Spice Girls en 2001, voici une nouvelle version très queer et inclusive de ce tube indémodable.

Artiste multifacette et activiste des droits LGBTI+, Mila Jam s’est associée avec la plateforme de musique Deezer pour une opération caritative dont les bénéfices des téléchargements seront reversés à l’association Gendered Intelligence.

« J’ai enregistré It’s Raining Them pour continuer à poursuivre la discussion sur l’image et l’inclusion. La visibilité sauve des vies et l’autonomisation inspire ! Ma version de la chanson signifie que les mots comptent. Ils comptent plus que qui vous aimez. Nous avons tous besoin de nous exprimer (…) La communauté trans et non binaire regorge de leaders, de visionnaires et de super-héros. C’est l’évolution. Une nouvelle ère. Nous sommes le récit. » a déclaré Mila Jam au média LGBTI+ Attitude.

Geri Halliwell a adoré cette reprise et a tenu à féliciter Mila Jam sur Instagram :

« Il s’agit d’inclusion et de liberté d’être toujours soi-même. Il, elle, eux, quels que soient vos pronoms. Tout le monde est bienvenu. Super travail Mila ».

Regardez :