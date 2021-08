Turquie : vague de soutien après des propos lesbophobes envers la volleyeuse Ebrar Karakurt

Ebrar Karakurt est une volleyeuse turque de 21 ans. Elle a notamment participé aux Jeux olympiques de Tokyo, où son équipe est arrivée jusqu’aux quarts de finale. L’athlète a été victime de propos lesbophobes violents après avoir posté une photo d’elle sur son compte Instagram, où elle tient une femme blonde par la taille.

« Le plus grand secret d’Ebrar Karakurt a été révélé ! » a écrit le média conservateur Takvim, qui a qualifié sa sexualité de « scandaleuse », affirmant que la jeune femme « pourrait affecter négativement la jeunesse en Turquie ». S’en est suivi une déferlante de haine envers Ebrar Karakurt sur les réseaux sociaux. L’imam Cübbeli Ahmet Hoca en est allé jusqu’à demander au gouvernement turc de faire une « intervention urgente » contre la volleyeuse en raison de son « exposition au lesbianisme ». « Si ceux qui encouragent l’homosexualité sur les médias sociaux ne sont pas empêchés, notre génération en souffrira beaucoup. Ceux qui ne voient pas l’homosexualité et le lesbianisme comme moralement immoraux au nom de la liberté aujourd’hui abuseront des enfants demain », écrit-il sur Twitter. « Qui peut nous assurer qu’ils ne justifieront pas l’inceste et même la maltraitance animale ? ! »

À la suite de cette violente vague de haine, Ebrar Karakurt a supprimé la photo de son compte.

Des personnalités sportives lui ont affiché leur soutien sur les réseaux sociaux. « Ebrar Karakurt est une bonne coéquipière, une sportive, une travailleuse acharnée, un personnage gagnant qui joue pour l’équipe nationale parce qu’elle a du mérite, qu’elle peut exercer sa profession au niveau international, n’abandonne pas jusqu’à la fin. Vous pouvez prendre [son] exemple en toute tranquillité d’esprit », a tweeté le journaliste sportif Ismail Senol.

« Accomplie, courageuse et libre. Vous êtes belle Ebrar. Soyez juste heureuse, c’est suffisant ! », a écrit le journaliste Erk Acarer.

Le basketteur turc Sinan Güler lui a envoyé : « Continuez votre ambition, votre combat et votre reflet de la joie du jeu au public, Ebrar ».

Les coéquipières de Ebrar Karakurt ont également tenu à lui témoigner leur soutien. « Soyez toujours qui vous êtes, parce que la Ebrar que nous connaissons est très spéciale, très belle », a écrit Hande Baladin.

« Peu importe de quoi il s’agit, la chose la plus importante à garder à l’esprit est qu’Ebrar ne se soucie de rien de ce qui a été dit à son sujet ! Elle ne se soucie que de faire son travail du mieux qu’elle peut. Le reste n’est pas mon affaire, ni la vôtre, ni celle de quelqu’un d’autre » a tweeté une autre coéquipière, Naz Aydemir Akyol.