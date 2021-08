Belgique : double féminicide de Nathalie Maillet, Directrice générale du circuit Spa-Francorchamps, et son amante

Nathalie Maillet et son amante Ann Lawrence Durviaux ont été tués dans un meurtre-suicide par son mari. Franz Dubois les a trouvées au lit ensemble à leur domicile de Gouvy, dans l’est de la Belgique. L’homme a tiré sur les deux femmes puis appelé la police, avant de se suicider.

« À 12 h 10, les corps de deux femmes et d’un homme ont été découverts par la police dans une maison de Gouvy, tous trois présentant des blessures par balle », a déclaré le procureur dans un communiqué. « Selon nos informations, l’homme a volontairement utilisé son arme à feu pour tuer les deux femmes, y compris sa femme, avant de se suicider ».

Nathalie Maillet était une pilote automobile et dirigeait depuis 2016 le circuit de Spa-Francorchamps, qui accueille chaque année le Grand Prix de Belgique de Formule 1. D’après DH Sport, Franz Dubois était au courant des relations entre son épouse et d’autres femmes, sa sexualité étant décrite comme un « secret de polichinelle ».

Les collègues de Nathalie Maillet se sont douté·es que quelque chose était anormal lorsqu’elle n’a pas participé au Rallye d’Ypres, un célèbre rallye automobile qui s’est tenu dimanche.

Le décès a été confirmé dans la journée dans un communiqué du circuit Spa-Francorchamps. « C’est avec une immense tristesse que les équipes du Circuit de Spa-Francorchamps ont pris connaissance du décès de Nathalie Maillet, Directrice générale. En ce jour particulièrement douloureux, l’ensemble du personnel souhaite présenter ses plus sincères condoléances à la famille et les proches de Nathalie. Le Circuit mais aussi la course automobile, perdent aujourd’hui une femme passionnée, forte de ses convictions avec le regard toujours porté vers le futur », écrivent-ils.

Melchior Wathelet, le Président du Conseil d’Administration du Circuit de Spa-Francorchamps, lui a également rendu hommage. « Mes pensées vont vers la famille de Nathalie, ses parents, ses proches mais aussi ses équipes. Je sais à quel point cette nouvelle va bouleverser ses collaborateurs et je souhaite au nom de tout le Conseil d’Administration présenter mes sincères condoléances à toute l’équipe du Circuit ».

« Nous perdons aujourd’hui une très grande dame, une amoureuse et passionnée des sports moteurs, une vraie meneuse qui va beaucoup nous manquer. Nathalie était devenu le visage du circuit, elle incarnait cette passion pour la course que nous partageons tous. »