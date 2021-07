Décès de l'auteure et militante lesbienne Sally Miller Gearhart

Sally Miller Gearhart, une militante féministe lesbienne et auteure états-unienne, est décédée le 14 juillet à Ukiah, en Californie à 90 ans. C’est son amie Deborah Craig, qui va notamment produire un documentaire sur sa vie, qui a confirmé sa mort.

Campagne avec Harvey Milk

Sally Miller Gearhart s’est fait connaître dans les années 1970 lorsqu’elle a fait campagne avec le premier élu municipal ouvertement gay Harvey Milk. Avec lui, elle a milité contre la proposition 6, aussi connue sous le nom de « Briggs Initiative », une mesure qui avait pour but d’interdire aux personnes gays ou lesbiennes d’enseigner dans des écoles publiques.

En 1978, elle et Harvey Milk ont débattu à la télévision face au sénateur John Briggs, à l’origine de cette mesure. Le parlementaire avait déclaré : « Nous ne pouvons pas empêcher l’agression d’enfants, alors réduisons nos chances et sortons le groupe homosexuel et restons dans le groupe hétérosexuel ». Sally Miller Gearhart a alors répondu : « Pourquoi sortir le groupe homosexuel alors qu’il est plus que très vrai que ce sont les hommes hétérosexuels, pourrais-je ajouter, qui sont les agresseurs d’enfants ? ».

Ce débat, désormais célèbre, apparaît dans le documentaire The Times of Harvey Milk de Rob Epstein, qui a notamment remporté l’Oscar du meilleur film documentaire en 1984. Grâce à leurs efforts, la proposition a été abandonnée, trois semaines avant l’assassinat d’Harvey Milk et du maire de San Francisco George Moscone.

En 1977, Sally Miller Gearhart est apparue dans le documentaire Word Is Out, dans lequel des personnes gays et lesbienne sont interviewées sur leurs expériences. Il est reconnu de nos jours comme l’un des premiers longs métrages sur la communauté LGBTI+, rappelle le New York Times.

Famille conservatrice

Sally Miller Gearhart est née le 15 avril 1931 à Pearisburg, en Virginie, et a grandi dans une famille protestante conservatrice. Elle a étudié au Sweet Briar College, un établissement scolaire de femmes en Virginie, où elle a obtenu un diplôme en théâtre et en anglais en 1952. Elle a ensuite décroché une maîtrise en théâtre et en discours public à la Bowling Green State University dans l’Ohio en 1953 et un doctorat en théâtre de l’Université de l’Illinois en 1956.

Elle a enseigné le théâtre et et le discours public dans deux universités de l’État du Texas, la Stephen F. Austin State University et la Texas Lutheran College. Tout au long de ses études, elle a caché son homosexualité par peur de discrimination. En 1969, Sally Miller Gearhart a déménagé a San Francisco, où elle a commencé à assumer son orientation sexuelle. Elle été employée à l’Université d’État de San Francisco en 1973, où elle a enseigné les études féministes. Elle a pu y développer l’un des premiers programmes d’études sur les femmes et le genre aux États-Unis.

Sally Miller Gearhart, une auteure engagée

Sally Miller Gearhart est également connue pour son travail en tant qu’auteure. Elle a écrit des ouvrages de fiction et de non-fiction, sur des sujets comme le féminisme, le lesbianisme, l’écoféminisme et la religion. Dans A Feminist Tarot, publié en 1976 et co-écrit avec Susan Rennie, elle interprète des cartes de tarot sous l’angle des études féminines. The Wanderground, publié en 1978, est son roman le plus célèbre. C’est un livre de science-fiction dans lequel un groupe de femmes dotées de pouvoirs psychiques a fui les hommes pour construire leur propre communauté, entièrement féminine, en harmonie avec la nature. Il est reconnu comme le livre majeur du mouvement féministe séparatiste des années 70.

Dans son essai The Future—If There Is One—is Female (1981), elle détaille sa pensée féministe séparatiste et décrit le chemin à suivre pour atteindre une société dirigée par des femmes.

La GLBT Historical Society de San Francisco a rendu hommage à Sally Miller Gearhart après l’annonce de sa mort dans un post publié sur sa page Facebook. « Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre que la professeure, militante LGBTQ et auteure Sally Gearhart est décédée à Ukiah, en Californie, tôt ce matin, à l’âge de 90 ans. Ruth Mahaney, une amie de longue date de Gearheart, a appelé aujourd’hui pour nous faire part de la nouvelle ». « “ Perdre Sally, c’est comme un énorme arbre qui tombe. Elle était très grande et elle était si importante dans le monde ”, a déclaré Mahaney. La santé de Gearhart avait décliné au cours des derniers mois. “ Elle avait dit qu’elle voulait sortir d’ici, être dans le ciel ”, a ajouté Mahaney. “ Elle était prête à partir ” ».

Terry Beswick de la GLBT Historical Society affirme : « Les contributions de Sally à l’histoire et à la culture LGBTQ étaient incommensurables. Elle était une combattante courageuse pour l’égalité à une époque où cela faisait une différence indélébile à l’époque et aujourd’hui. Tant de gens ne connaissent pas son histoire, et je suis si heureux qu’il y ait un documentaire en préparation pour honorer cette héroïne méconnu ».