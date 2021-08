À lire : « C'est ça notre liberté - 50 ans de lutte LGBTQ+ », de Mason Funk

Lors de sa publication aux États-Unis, en 2019, le livre du fondateur et directeur exécutif de OUTWORDS, est titré The Book of Pride (Le livre de la fierté). On doit à Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, l’inspiration du titre en français. Bambi conclut son témoignage en disant : « C’est ça, notre liberté ».

C’est après avoir sillonné de long en large le territoire des États-Unis pour son projet d’archives orales LGBTI+ que Mason Funk a décidé de publier des portraits/interviews de 75 figures des combats LGBTI+ (toutes les interviews sont sur le site OUTWORDS). Parmi celles-ci, certain·es sont assez connues, d’autres moins. Comme Emma Colquitt-Sayers, une femme d’affaires et militante de Life Walk, association contre le sida ; Kyler Broadus, pionnier des droits des trans ou encore Michael Hickerson, barman, artiste de carnaval et travailleur social. Des parcours riches, divers, passionnants.

Dans la préface de la version française, l’activiste et auteur Didier Lestrade écrit à propos de ces portraits : « Celles et ceux qui ont agi convaincues que le changement arriverait par des initiatives locales, concrètes. »

Pour cette édition en français, l’éditeur Harper Collins a collaboré pour la réalisation de dix entretiens avec Michael McCaughley. Parmi les personnalités invitées, l’activiste lesbienne et élue au Conseil de Paris Alice Coffin, l’universitaire et fondateur de la Journée contre l’homophobie Louis-Georges Tin, le penseur et activiste queer transféministe Sam Bourcier ou encore Giovanna Rincon, militante trans et directrice d’Acceptess-T.

Les figures de ce combat ont permis, chacune à leur façon, de faire avancer les droits LGBTI+ mais aussi de mieux connaître notre histoire. C’est ça notre liberté donne des raisons de se battre mais aussi d’espérer. Un document indispensable.

« C’est ça notre liberté – 50 ans de lutte LGBTQ+ de Paris à New York », de Mason Funk, Harper Collins, 302 p., 24 €.