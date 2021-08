Une campagne publicitaire très inclusive pour l’appli de rencontres OKCupid

L’appli et le site de rencontres OKCupid met en scène des bears, des personnes non binaires, des introverti·es, des soumi·ses, des féministes et plus encore dans sa nouvelle campagne publicitaire très inclusive.

La campagne Every Single Person a été créée par l’agence de publicité Mekanism et ce sont les artistes Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari qui ont supervisé toute la création visuelle.

« Alors que les gens recommencent à sortir ensemble, quelle que soit la manière dont ils se sentent le plus à l’aise, nous voulons que cette campagne montre à tout le monde – des féministes aux introvertis, des non-binaires aux pansexuels – que OkCupid est un endroit où ils peuvent se sentir les bienvenus. Nous avons toujours été une application de rencontres exclusivement inclusive, et cela ne changera jamais », a déclaré Melissa Hobley, la directrice générale du marketing d’OKCupid au média The Drum.

Regardez :