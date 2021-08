Lil Nas X en couv' de Out : « Ayant grandi dans la région d'Atlanta, j'ai vu beaucoup de micro-agressions par rapport à l'homosexualité »

Tout le monde parle du rappeur queer Lil Nas X, que ce soit en bien ou en mal… Il fait l’unanimité dans la communauté LGBTI+ et est largement critiqué par les conservateurs et les homophobes. Ses fans veulent du nouveau, du buzz et des publications sur les réseaux sociaux, quant aux autres, ils ne font que polémiquer autour de son univers et de sa musique.

Avec son clip Montero (Call Me By Your Name) où il fait une lap dance très provocante et sexy au diable, Lil Nas X fait le buzz et sa vidéo atteint tous les records sur YouTube.

« Apparemment, donner à Satan une lap dance comme métaphore de l’acceptation de soi et aimer ce que le monde vous a autrefois appris à détester à propos de vous-même (être gay) était trop pour les cogneurs de la Bible. »

Dans son interview avec Out, Lil Nas X, 22 ans, a parlé de son enfance et de la difficulté de s’affirmer en tant que personne queer dans un environnement hostile à la communauté LGBTI+.

« Ayant grandi dans la région d’Atlanta, j’ai vu beaucoup de micro-agressions par rapport à l’homosexualité. De petites choses comme entrer dans un magasin et entendre l’un des membres de votre famille dire : ‘Regardez ces pédés’ en parlant de deux personnes en train de manger… ou même juste entendre : ‘Les garçons ne pleurent pas.’ Ce n’était pas toujours facile. […] En grandissant, je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, mais j’ai toujours été un peu ma propre main sur ma propre épaule. J’ai dû garder beaucoup de secrets, et je devais partager ces choses qu’avec moi-même. Donc, j’ai dû me relever tout seul quand j’étais au plus bas dès mes neuf ans. Je n’ai pas l’impression que mon père et moi avons eu une connexion super émotionnelle lorsqu’il a obtenu la garde de mon frère et moi. »

En pleine ascension dans sa carrière, et malgré toutes les polémiques, Lil Nas X reste déterminé à créer sa propre musique et son univers comme bon lui semble et comme il sait si bien le faire.