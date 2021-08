JO : la Russie critiquée pour des commentaires homophobes et transphobes

Des intervenant·es sur deux chaînes de télévision en Russie ont tenu des propos haineux et LGBTphobes en réponse à la participation d’athlètes LGBTI+ aux Jeux olympiques olympiques de Tokyo.

Rossiya 1, une chaîne d’État privilégiée par le gouvernement de Vladimir Poutine, aurait ciblé en particulier l’haltérophile néo-zélandaise trans Laurel Hubbard et le plongeur britannique gay Tom Daley, rapporte la BBC.

Lors de l’émission « 60 minutes » diffusée le 26 juillet, Alexei Zhuravlyov, un membre du parlement de Russie, s’est dit « dégoûté » par les personnes gays et trans. « Nous sommes opposés, fermement opposés, à toute cette perversion. Nous nous opposons à cette abomination », a-t-il crié en pointant du doigt une image de Laurel Hubbard.

La BBC précise que ces commentaires haineux n’ont été remis en question à aucun moment par la présentatrice de l’émission, Olga Skabeyeva. Elle a même suggéré que l’Union européenne avait pénalisé la Hongrie et la Pologne en leur retirant des financements, car « la majorité est contre l’homosexualité » dans ces deux pays.

Sur la chaîne d’État Channel One, la deuxième la plus regardée en Russie et la partenaire officielle des Jeux, des propos similaires ont été tenus. L’animateur de l’émission « Time Will Tell », Anatoli Kuzichev, a comparé les personnes trans à des « psychopathes ». Un autre membre du parlement, Piotr Tolstoï, a remis en cause la nouvelle devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort – Ensemble ». Il a avancé que cela faisait partie des efforts occidentaux visant à « implanter leur programme d’égalité des droits, de droits supplémentaires pour les LGBT, les personnes transgenres et d’autres pervers dans le mouvement olympique ».

En réponse, un porte-parole du Comité international olympique (CIO) a assuré à la BBC que Channel One a été contactée pour leur exprimer leur préoccupation. « La discrimination n’a absolument pas sa place aux Jeux olympiques », déclare le CIO dans un communiqué. « Nous avons été en contact avec notre partenaire de radiodiffusion contractuel en Russie afin de clarifier la situation et de souligner les principes fondamentaux de la Charte olympique et nous donnons suite en conséquence ».

Le porte-parole a également tenu à souligner les efforts du Comité pour célébrer la diversité de ses athlètes, notamment son soutien à la Pride House des Jeux de Tokyo, un centre d’accueil LGBTI+. « Nous nous félicitons que Tokyo 2020 ait intégré la diversité et l’inclusion dans le modèle des Jeux olympiques », conclut-il.