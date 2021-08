Alisha Patel est la première femme trans du Gujarat (état indien le plus à l’ouest du pays) à obtenir la reconnaissance officielle de son identité de genre par l’État. Avec le nouveau système de cartes d’identité mis en place au Gujurat, les personnes trans pourront désormais mettre à jour leurs papiers d’identité.

D’après le média Times Of India, Alisha Patel attendait ce moment avec impatience et elle l’a vécu comme une vraie « renaissance ».

« Je peux maintenant revendiquer mon identité en toute confiance et faire des choses en tant que femme, chose que je ne pouvais pas faire auparavant. »

Modification à distance

Depuis la création d’un portail web en 2020 par le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation, les citoyen·nes peuvent désormais modifier et déclarer leur identité de genre à distance, sans d’autres procédures administratives. Trente jours plus tard, les personnes ayant fait la demande reçoivent une nouvelle carte d’identité avec leur genre mis à jour. Auparavant, un long processus administratif était nécessaire pour que les personnes trans du Gujarat puissent mettre à jour leur identité de genre sur leurs papiers d’identité.

« Grâce au portail web, les personnes peuvent surveiller l’état de leur demande, ce qui garantit la transparence du processus. Les autorités émettrices sont également liées par des délais stricts pour traiter les demandes et délivrer des certificats et des cartes d’identité. Une fois le certificat et la I-card émise, le demandeur peut télécharger ses documents depuis le portail web », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Malgré des mesures positives pour les droits des trans, comme le nouveau système de cartes d’identité au Gujarat et une récente interdiction des thérapies de conversion au Tamil Nadu, la lutte pour l’égalité des droits LGBTI+ se poursuit dans toute l’Inde.