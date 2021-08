Il y a quelques temps, dans une interview avec le média Sunday Times, Matt Damon a expliqué comment il avait changé sa façon de parler en enlevant le mot insultant « faggot » (l’équivalent de pédé) de son vocabulaire courant.

Lors d’un dîner de famille, alors que Matt Damon parle et utilise le mot « faggot », sa fille très mal à l’aise quitte la table pour rédiger un long texte lui expliquant la dangerosité et les répercussions que peut avoir ce mot pour la communauté LGBTI+. Depuis, il affirme l’avoir rayé de son langage courant.

« [Ce mot] pour désigner un homosexuel était couramment utilisé quand j’étais enfant, avec une application différente. J’ai fait une blague avec ce mot, il y a des mois et j’ai reçu une belle leçon de ma fille. Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et beau traité sur la dangerosité de ce mot. J’ai dit : Ok, je retire le mot “ faggot ” ! », a déclaré Mat Damon lors de cette interview.

À la suite de cette interview, l’acteur hollywoodien a cependant été critiqué après avoir révélé qu’il n’avait cessé d’utiliser ce mot injurieux que lorsque sa fille lui a expliqué que c’était mauvais.

Plus récemment, l’acteur a nié avoir proféré des insultes homophobes et a déclaré qu’il se tenait aux côtés de la communauté LGBTI+ dans une interview pour le média The Hollywood Reporter.

« Je n’ai jamais appelé personne “ pédé ” dans ma vie personnelle et cette conversation avec ma fille n’était pas un éveil personnel. J’ai appris que l’éradication des préjugés nécessite un mouvement actif vers la justice plutôt que de trouver un confort passif en m’imaginant être un “ gentil ” […] Étant donné que l’hostilité contre la communauté LGBTI+ est toujours fréquente, je comprends pourquoi ma déclaration a conduit beaucoup à supposer le pire. Pour être aussi clair que possible, je suis solidaire de la communauté LGBTI+. »