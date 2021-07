Allemagne : un évêque s'excuse auprès de la communauté LGBTI+ pour les pratiques discriminatoires de l'église

Christian Stäblein est l’un des principaux évêques protestants d’Allemagne et fait partie de la fédération des églises évangéliques d’Allemagne (EKD). Lors d’un service dans l’église Sainte-Marie de Berlin, à la veille de la Marche des Fiertés, l’évêque s’est excusé auprès la communauté LGBTI+ pour tous les abus discriminatoires et homophobes de l’église.

Consterné par la stigmatisation que l’église inflige à la communauté queer, l’évêque Christian Stäblein a dénoncé les interrogatoires abusifs et le célibat forcé et bien d’autres pratiques que l’église impose aux personnes LGBTI+.

« Nous les avons exclus et avons fait d’eux des parias. Nous devons réaliser que beaucoup plus de personnes ont été blessées par ces pratiques que nous connaissons », a déclaré l’évêque Christian Stäblein.

À la fin de son service, l’évêque a demandé pardon à l’ensemble de la communauté LGBTI+ et a précisé : « c’est à Dieu seul de donner et nous portons la responsabilité en tant que communauté de ces torts. »

Christian Stäblein s’était déjà prononcé en faveur des LGBTI+. L’an dernier, il a notamment réintégré à titre posthume le pasteur gay Friedrich Klein. À l’époque de l’Allemagne nazie, un tribunal militaire du Troisième Reich avait inculpé d’activités homosexuelles le pasteur Friedrich Klein qui avait ensuite été banni de l’église.

« La révocation des droits d’ordination du révérend Friedrich Klein le 20 janvier 1943 a été reconnue comme une injustice et est déclarée nulle et non avenue », avait alors déclaré l’évêque Christian Stäblein.