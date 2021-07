Pologne : un couple gay crée une chanson contre les zones « sans LGBT »

Jakub et Dawid, deux militants LGBTI+ et youtubeurs polonais ont sorti un clip vidéo début juillet intitulé « INNI » (« Autres »). Le couple est devenu célèbre lorsqu’il s’est rendu au Vatican en août 2020 pour brandir un rainbow flag, sur lequel est écrit le mot « help ». Les deux hommes ont alors voulu interpeller le pape François sur la situation en Pologne pour les personnes LGBTI+.

Leur dernière chanson est en opposition aux zones « sans LGBT », proclamées à travers la Pologne depuis l’année dernière. Dans le clip, on peut voir un couple de garçons qui doit subir l’homophobie de celles et ceux qui les entourent. Des passants dans la rue leur collent des post-its sur lesquels sont écrits des insultes LGBTphobes, jusqu’à ce que le couple soit entièrement recouvert. Jakub et Dawid ont précisé que tous les mots écrits sur les feuilles de papier sont des expressions employées par des politicien·nes ou des membres de l’Église en Pologne à l’encontre de la communauté LGBTI+ polonaise.

« Chaque jour, plus de 300 personnes de la communauté LGBT subissent des violences verbales ou physiques en Pologne. Cela se produit dans les écoles, au travail, dans la rue, lors de marches et même à la maison. Les auteurs sont des voisins, des amis d’école, des membres de la famille, des passants anonymes ou des groupes organisés de fascistes », écrivent Jakub et Dawid dans un post Instagram. « Cela nous affecte aussi. Nous n’en avons jamais parlé, mais jusqu’à présent, nous avons signalé plus de 80 cas de menaces criminelles à la police ».

« À partir de ces luttes et expériences quotidiennes, la chanson “INNI”, qui est importante pour nous, a été créée. Nous y décrivons le sentiment naissant d’amour qui nous donne des ailes, nous rend heureux, avec lequel nous essayons parfois de nous battre et qui nous embarrasse parfois, mais qui n’est pas différent de l’amour des autres. Avec cette chanson, nous voulons toucher toutes les personnes dont le cœur n’a pas encore été consumé par la haine et leur dire à haute voix : “ Nous ne sommes pas différents ! ” », ajoutent-ils.

« Nous espérons que cette “ protest song ” deviendra une sorte d’hymne de notre communauté, car il est temps d’être fier de vous. Et pas pendant un mois, mais toute l’année ! »