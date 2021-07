L'actrice Tommy Dorfman de « 13 Reasons Why » fait son coming out trans

Dans une interview donnée à TIME jeudi 22 juillet, Tommy Dorfman a fait publiquement son coming out trans. Interrogée par l’écrivaine trans Torrey Peters, auteure du bestseller Detransition, Baby, l’actrice a déclaré : « Depuis un an maintenant, je m’identifie en privé comme une femme – une femme trans ».

Tommy Dorfman, qui a joué dans les séries 13 Reasons Why, Jane the Virgin ou encore Love, Victor, rejette le principe du coming out. Sa décision relève de son désir d’avoir « la liberté de contrôler [son] propre récit ». Comme le précise Torrey Peters, l’actrice a documenté sa transition de genre sur ses réseaux sociaux depuis un an, sans faire de coming out formel. « J’ai vécu dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais juste. Mais je reconnais que la transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ? », explique Tommy Dorfman. « J’ai donc gardé, sur Instagram, une capsule temporelle à la place – une capsule qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide ».

Cependant, elle affirme que le débat sur le changement de son apparence a commencé à devenir « écrasant », ce qui a motivé sa décision de faire son coming out.

« Je deviens plus Tommy »

« Je considère aujourd’hui comme une réintroduction à moi en tant que femme, ayant fait une transition médicalement », souligne Tommy Dorfman. « Le coming out est toujours considéré comme cette grande révélation, mais je n’ai jamais été out. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans. Mes pronoms sont she/her (elle) ».

Interrogée sur le fait de garder ou changer son prénom, l’actrice est catégorique : « Je ne change pas de prénom. Je porte le prénom du frère de ma mère qui est décédé un mois après ma naissance, et je me sens très liée à ce nom, à un oncle qui m’a tenue alors qu’il mourait. C’est une évolution de Tommy. Je deviens plus Tommy ».

Tommy Dorfman a témoigné sur la difficulté de faire son coming out trans alors qu’elle a une carrière médiatisée. « Il m’est impossible de séparer ma transition personnelle et professionnelle, car mon corps et mon visage sont liés à ma carrière », déplore-t-elle. « Je suis surtout reconnue pour avoir joué un poète gay dans un soap opera – Ryan Shaver dans 13 Reasons Why ». « Je craignais qu’en faisant une transition active dans ma vie personnelle, je perde toute carrière qu’on m’a dit que je suis censée avoir. Mais je ne suis plus intéressée par des rôles de personnages “ masculins ” », ajoute-elle. « Parfois, il suffit de dire : “ Non, c’est juste qui je suis ”. »

Tommy Dorfman va prochainement jouer dans le film Sharp Stick de Lena Dunham, son « premier rôle de fille », ce qu’elle décrit comme une expérience « si excitante et validante ». « Tout ce que je peux faire maintenant, c’est regarder vers un avenir où je suis, espérons-le, tout simplement et radicalement honnête. C’est la personne que je deviens », conclut-elle.