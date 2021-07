La chanteuse Suzane dénonce les LGBTphobies en chanson

Suzane, la chanteuse lesbienne engagée, a consacrée deux chanson de son premier album Toï Toï pour dénoncer les LGBTphobies. Avec une réédition de son album qui est sortie cette année, l’artiste qui est en couple avec sa compagne depuis plus de 10 ans fait chanter les maux et les combats LGBTI+.

La chanson, P’tit gars, parle des hésitations et de la difficulté que les jeunes LGBTI+ peuvent avoir pour faire leur coming out lorsqu’ils sont dans un environnement hostile. Et la chanson Anouchka, est un veritable journal intime et raconte des moments très personnelles de la chanteuse.

Voilà donc deux chansons à ajouter dans sa playlist queer.

Très récemment, Suzane a parlé dans la presse de l’homophobie et à expliquer qu’elle n’aurait jamais pu écrire ces deux chansons si elle n’avait pas été l’objet de rejet et de discrimination en tant que personne LGBTI+.

« C’est pour ça qu’il est important de communiquer, qu’il y ait des Bilal Hassani, Hoshi, Angèle, Pomme ou moi pour mettre des mots là-dessus. Quand je vois tous ces gens qui prennent le temps, en pleine pandémie mondiale, de descendre dans la rue pour manifester contre les droits des homosexuels, c’est effrayant. Moi, ça fait dix ans que je suis avec ma compagne, pourquoi je n’aurais pas le droit d’avoir un enfant dans mon pays ? », a déclaré la chanteuse dans une interview pour Voici.