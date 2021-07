Découvrez « I Wanna Be Your Slave », le nouveau clip très sexy du groupe Maneskin

On ne cesse de parler de Maneskin… Le groupe a fait le buzz très récemment lorsque le chanteur Damiano a embrassé sur la bouche Thomas, un de ses musiciens lors d’un concert au Polsat SuperHit Festival à Sapot, en Pologne. Un baiser politique : il s’agissait de protester contre la politique très conservatrice et homophobe du pays.

Maneskin, gagnant de l’Eurovision 2021, reste sur la vague de la provocation, du scandale et des sujets chocs. Avec I Wanna Be Your Slave, leur nouveau clip très très sexy, le groupe nous fait danser sur des paroles sans tabou, le tout dans un environnement sexuellement très libéré.

Liberté sexuelle

Dans I Wanna Be Your Slave, la provocation est artistique et elle prône l’ouverture et la liberté sexuelle. Il y a des look BDSM, du bondage, des accessoires sexuels, des baisers gays, des échanges de chewing-gum et de crachat, des mains baladeuses, des griffures, des poses sexys… le tout dans une liberté sexuelle sans précèdent.

Côté paroles, le groupe annonce clairement la couleur : « Je veux être ton jouet sexuel, je veux être ton professeur. […] Je suis le diable, qui cherche la rédemption… »

C’est un clip résolument queer, libre et inclusif qui laisse cours à toutes les libertés !

Regardez :