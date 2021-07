L’acteur australien Hugh Sheridan fait son coming out non binaire

L’acteur australien Hugh Sheridan a profité du mois des Fiertés pour faire son coming out non binaire. Il a publié très récemment sur son compte Instagram la photo du nouveau numéro de DNA, le célèbre magazine gay australien, dont il fait la couverture avec son fiancé Kurt Roberts. Les deux amoureux s’embrassent et célèbrent l’amour.

« Étant donné que c’est le mois des Fiertés et que je suis plus qu’honoré de partager la couverture de DNA la plus convoitée de 2021 avec le plus grand amant/HOMME de tous les temps… Je comprends pourquoi DNA Magazine a choisi l’AMOUR plutôt que… une autre photo d’un gars avec une serviette ! » a déclaré l’acteur sur Instagram

Hugh Sheridan avait confié à la presse en octobre dernier qu’il avait des relations sexuelles aussi bien avec des hommes que des femmes et qu’il voulait éviter qu’on lui colle une étiquette sur sa sexualité : « Je crois que les étiquettes sont pour les vêtements, pas pour les gens. »

Aujourd’hui, il fait son coming out non binaire et poursuit son combat contre les étiquettes et pour la singularité de chaque être humain.

« Pour info, je suis toujours un être humain (non binaire/bi/me/Hughman) et je suis dans une relation monogame avec un autre être humain, que j’aime. Je n’accepte pas les étiquettes parce qu’elle me limite… si vous en voulez, prenez-les. J’ai choisi de ne pas porter d’étiquette pour aucune autre raison que l’exclusion, les limitations, la séparation. »

À la suite de sa publication, l’acteur a reçu énormément de félicitations et de soutien de la part de ses fans mais aussi d’autres artistes et personnalités qui soutiennent la communauté LGBTI+.