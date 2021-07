Bilal Hassani s’est confié à McFly et Carlito sur sa première fois et son coming out

Voici la « pire anecdote » que Bilal Hassani a confié dans l’émission des Youtubeurs McFly et Carlito aux cotés d’autres artistes invités. Dans un amphithéâtre, Bilal Hassani se retrouve au micro et confie à l’auditoire le souvenir de sa première relation sexuelle et le coming out qui a suivi.

« Viré de mon pensionnat catholique car j’étais gay et surtout parce que j’avais eu un rapport sexuel avec un garçon dans le dortoir… », Bilal Hassani commence ainsi sa confession.

Il raconte qu’a l’âge de 12 ans et demi, il a demandé à sa mère de l’inscrire dans un pensionnat catholique qui était assez onéreux.

« J’avais dit à ma mère : je veux avoir des bêtes de notes, parce que je suis un petit intello avec ses lunettes, et je veux y aller. »

À la rentrée suivante, Bilal fait sa rentrée dans son nouveau collège motivé pour réussir toute son année et se faire de nouveaux copains. Mais hélas, avec son prénom et ses goûts musicaux, il n’a pas réussi à trouver tout de suite des amis. Les Pussycat Dolls et Britney Spears ne faisaient pas l’unanimité…

Il raconte qu’il a quand même réussi à se faire deux amis, la fille super populaire du collège et le geek plutôt réservé. Très mignon, Jason le petit copain de sa copine ne laissait pas Bilal indiffèrent. Et cela lui a valu son premier baiser et sa première expérience sexuelle un soir au pensionnat catholique. Chamboulé par les évènements, Bilal a raconté le lendemain sa soirée à son copain geek, qui était secrètement amoureux de la copine et qui lui a répété.

Folle de rage et de jalousie, la copine a dénoncé Bilal Hassani au conseil de discipline qui a prononcé son renvoi du collège et il s’est fait taper dans la cour par Jason qui n’assumait pas ce qu’il avait fait avec Bilal. C’est à ce moment-là que Bilal a fait son coming out auprès de sa mère pour justifier le rapprochement qu’il a eu avec Jason.

C’est avec humour mais aussi avec beaucoup d’émotion que Bilal Hassani raconte son histoire et montre du doigt les difficultés que les adolescent·es LGBTI+ peuvent rencontrer durant leur jeunesse.

« Acceptez-vous, soyez vous-mêmes ! » a conclu Bilal Hassani.

Regardez :