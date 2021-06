« Faut qu'on parle » : six sportif·ves de haut niveau font leur coming out dans un documentaire Canal+

Canal+ diffuse samedi 19 juin à 23 heures le documentaire « Faut qu’on parle », réalisé par Lyès Houhou et Arnaud Bonnin. Dans la bande annonce, dévoilée le 9 juin, il est expliqué que « pour la première fois, six champions français brisent le tabou de l’homosexualité dans le sport ».

Trois femmes et trois hommes, tou·tes athlètes de haut niveau en activité pratiquant le rugby, le judo, le basket, la natation, l’escrime, et patinage artistique, font leur coming out pour la première fois.

« On leur a dit que leur parole était très importante pour faire sauter les tabous. Des jeunes arrêtent le sport parce qu’ils sont homosexuels, certains sont isolés parfois jusqu’au suicide », expliquent Arnaud Bonnin et Lyès Houhou à Franceinfo.

« C’est un documentaire optimiste, le message est positif. Il n’y a rien de pire que le secret et le mensonge, ça ronge de l’intérieur. À partir du moment où c’est dit, les réactions sont gérables, les gens apprécient la franchise de ces athlètes. Oui, on peut être sportif et homo et ça peut bien se passer », ajoutent les réalisateurs.

Ils ont également choisi la chanson Normal d’Eddy de Pretto pour le générique, qui est une conversation entre le chanteur et une personne homophobe.