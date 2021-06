Oklahoma : cette famille célèbre la Fierté LGBTI+ et fait le buzz

John Wyatt, le père de Caden Wyatt a aidé son fils gay de 15 ans pour accrocher le drapeau des allié·es LGBTI+ sur la devanture de leur maison pour soutenir l’ensemble de la communauté LGBTI+ en ce mois des Fiertés. Avec la maman derrière la caméra, Caden a posté leur petite installation sur TikTok avec en fond sonore Born This Way, l’hymne très queer de Lady Gaga et fait le buzz avec 1,9 million de vues en à peine 10 jours.

La famille Wyatt a fait le choix d’arborer le drapeau « Pride Ally » à l’extérieur de leur maison afin de faire passer un message symbolique d’affirmation et de soutien envers leur fils gay et auprès du voisinage qui se trouve dans une ville profondément conservatrice. Caden a fait son coming out auprès de ses parents il y a moins d’un an et a accroché lui aussi un drapeau rainbow dans sa chambre.

« Nous faisons savoir aux gens que c’est un endroit sûr. Je n’essaie pas de provoquer une controverse dans le quartier, mais peut-être qu’il y a quelqu’un qui verra ce drapeau, sourira et se sentira en sécurité », a déclaré John Wyatt au média BuzzFeed News.

Au début, le jeune Caden était un peu nerveux à l’idée de hisser le drapeau devant sa maison, ne sachant pas comment le voisinage allait réagir mais désormais, il ne s’inquiète plus de l’opinion des autres.

« Je suis vraiment chanceux d’avoir des parents aussi solidaires, car je sais que beaucoup d’autres personnes n’ont pas autant de chance que moi. Je veux que les gens sachent que mes parents sont avec moi, et moi aussi », a déclaré Caden.

Le père de Caden a révélé qu’au début, il n’était pas forcément un allié de la communauté LGBTI+, mais son opinion a changé une fois que sa femme et lui ont rapidement réalisé que leur fils pourrait être gay. Les deux parents savaient que Caden ferait son coming out un jour ou l’autre et ses parents voulaient lui faire savoir qu’ils le soutiendraient et qu’ils seraient toujours là pour lui.

La vidéo TikTok a provoqué une vague de soutien et la famille a reçu de très nombreux commentaires positifs.