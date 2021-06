Véronique Genest écartée de l’adaptation télé du livre sur la GPA de Marc-Olivier Fogiel

Depuis l’annonce du casting par France 2 du tournage du téléfilm L’Appel de la cigogne, qui est une libre adaptation du parcours de Marc-Olivier Fogiel sur la GPA dans son livre Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?, la participation de Véronique Genest ne fait pas l’unanimité…

Marc-Olivier Fogiel n’était apparemment pas au courant du choix final du casting et a réagi sur les réseaux sociaux.

« Alors là c’est la meilleure ! Je viens de l’apprendre ! C’était Michèle Bernier qui devait jouer. Manifestement, le budget doit être confortable pour que Véronique Genest (qui après avoir dit des horreurs) aille à la soupe ! Miam miam ! Beurk. »

Dans sa réaction, il fait référence aux commentaires très douteux de la comédienne Veronique Genest au moment de la sortie de son livre. Elle avait commenté : « Dans vingt ans, les enfants diront : Dis papa, qui c’est maman ? Pourquoi elle m’a vendu ? »

Suite au bad buzz qu’a provoqué l’annonce du casting du téléfilm L’Appel de la cigogne, Stéphane Sitbon Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, a informé la presse que Véronique Genest avait été écartée. C’est donc désormais Guilaine Londez qui rejoint le casting aux côtés de Sofia Essaïdi, Malik Zidi, Benjamin Siksou et Roby Schinasi.

Le téléfilm de France 2 traite de la GPA et suit la vie intime et le combat de deux couples, l’un gay et l’autre hétéro n’ayant rien en commun, sauf leur profond désir de fonder une famille.