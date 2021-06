Espagne : des enseignants portent une jupe en soutien à un élève renvoyé pour le même motif

De nombreux hommes professeurs ont rejoint le mouvement #laropanotienegenero (les vêtements n’ont pas de genre) en soutien à Mikel Gómez, 15 ans, qui a été puni pour avoir porté une jupe en octobre dernier.

Le jeune adolescent a expliqué ce qu’il lui était arrivé et pourquoi il avait porté une jupe dans une vidéo TiKTok qui est très vite devenue virale. Son but était de défier les normes du genre et de soutenir la cause féministe. À la suite de cela, l’élève a été expulsé de sa classe et envoyé chez le psychologue scolaire qui lui a demandé s’il s’identifiait comme une femme.





Cette histoire a provoqué un élan de soutien de la part de son professeur de mathématiques, Jose Piñas, qui a été extrêmement choqué par la sanction. Il a rapidement lancé le mouvement du port de la jupe qui a ensuite été suivi par deux de ces collègues, Manuel Ortega, 37 ans, et Borja Velúquez, 36 ans. Les trois hommes ont partagé leur action sur les réseaux sociaux et ont reçu beaucoup de soutien et d’encouragement.

Le professeur de mathématiques a confié sur les réseaux sociaux qu’il avait lui-même subi du harcèlement homophobe étant plus jeune.

« Il y a 20 ans, j’ai souffert de persécutions et d’insultes en raison de mon orientation sexuelle dans le lycée où je suis maintenant enseignant, de nombreux professeurs détournaient le regard. Je veux me rallier à la cause de l’élève Mikel, qui a été renvoyé et envoyé chez le psychologue pour être allé en classe en jupe. »

Le mouvement a pris de plus de plus d’ampleur et d’autres enseignants et élèves se sont joint à eux. Depuis, des cours d’égalité des genres ont été instaurés dans plusieurs établissements du pays.