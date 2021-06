Marche des fiertés : au moins 4 500 personnes à Rennes

La manifestation pour les droits de la communauté LGBTI+ s’est déroulée dans une ambiance festive, en présence de plusieurs élu·es, dont la maire de Rennes, Nathalie Appéré (PS).

« Ce 5 juin, Rennes est fière et se mobilise pour la liberté et l’égalité des droits. Magnifique », a tweeté la première édile de la capitale bretonne.

« Quelles que soient les circonstances, sans ambiguïté, tous les propos et actes LGBTphobes, sexistes, racistes doivent être fermement condamnés, y compris au sein de nos organisations », ont rappelé les organisateurs, dont plusieurs syndicats (CGT, FSU, Solidaires, FSE, Solidaires Etudiant-es, Union Pirate).

« Bon nombre de droits acquis ne sont pas respectés alors que d’autres, comme l’assistance médicale à la procréation, ne sont toujours pas ouverts à toutes les femmes (…), aux personnes transgenres et intersexuées », rappellent les organisateurs.

Selon eux, « le processus législatif, toujours en cours, doit aboutir au plus vite et permettre un accès et une prise en charge pour toutes sans critère médical ».

Le rassemblement n’avait pu se tenir l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19.

