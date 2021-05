Il y a comme une vague de soutien envers la communauté LGBTI+ dans le sport depuis quelques semaines. Et le Biarritz Olympique l’a bien compris. Mais en choisissant Grindr, la célèbre application de rencontres comme nouveau partenaire officiel, il frappe fort. Et on doit espérer que la somme proposée par l’appli était conséquente et convaincante. L’équipe de rugby de Biarritz joue actuellement en deuxième division et a pour objectif de retrouver sa place au Top 14 perdu depuis 2014.

Le club de rugby a annoncé la nouvelle identité de son partenaire officiel mercredi 26 mai.

« Le club participe à la lutte contre l’homophobie et s’est engagé auprès de Grindr à continuer d’améliorer l’inclusion et l’acceptation au niveau de sa ligue de rugby », a déclaré de club dans un communiqué.

Lors du weekend qui a précédé l’IDAHOT, la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, les différentes fédérations françaises de sport se sont engagées dans la lutte contre les discriminations LGBTI+. Pour ce qui est du rugby, le Top 14 a joué le jeu lors ses derniers matchs du 15-16 mai en traçant des lignes arc-en-ciel sur les terrains.