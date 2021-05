L’acteur trans Elliot Page se montre torse nu pour la première fois

C’est une grande première pour l’acteur trans Elliot Page. Il se montre torse nu en maillot de bain pour la première fois. Militant pour les droits LGBTI+, il avait fait son coming out trans et avait annoncé sa transition en décembre dernier, tout en condamnant les attaques de Trump contre les personnes trans et depuis les législations des états républicains. Défenseur de longue date de la communauté LGBTI+, il continue en dénonçant ce qu’il appelle « la vague de l’horrible législation ».

Elliot Page a légendé sa photo avec les hashtags #transjoy et #transisbeautiful. La publication de l’acteur a déjà recueilli plus de deux millions de likes en moins de 24 heures.

Elliot Page a reçu une multitude de commentaires d’encouragements et de félicitations de la part de ses amis et de ses fans :

« Chaleur ! », a commenté Miley Cyrus. « Mec, je vois pourquoi tu m’as écrasé sur cette séance d’entraînement ! » a déclaré Justin Cornwell, co-star avec Elliot Page dans la série Netflix The Umbrella Academy.

« Vous avez l’air incroyable et surtout heureux ! » a déclaré Nina Dobrev

En mars dernier, lors d’un entretien pour Time, Elliot Page avait déclaré qu’il se sentait comme garçon depuis l’âge de neuf ans et s’était, à l’époque, coupé les cheveux. Enfant star, il a décroché son premier rôle dans un téléfilm à l’âge de 10 ans, jouant le rôle d’une petite fille. Il avait dû porter une perruque pour l’occasion.