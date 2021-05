Figure phare de la météo sur la chaîne d’info BFMTV, Marc Hay a choisi la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie pour faire son coming out public sur Twitter.

« En ce 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, il est temps pour moi de dire à voix haute ce que je n’ai jamais encore osé dire : je suis gay », a déclaré le journaliste sur Twitter.

En ce 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, il est temps pour moi de dire à voix haute ce que je n’ai jamais encore osé dire : je suis gay. L’occasion pour moi aussi de dénoncer toutes les insultes à mon égard sur les réseaux sociaux. 👨‍❤️‍👨👨‍👨‍👧‍👦🏳️‍🌈 — Marc Hay (@Marc_Hay_BFMTV) May 17, 2021

Le coming out est de plus en plus fréquent chez les personnalités publiques, mais cela reste toujours un acte courageux et symbolique pour la visibilité LGBTI+ et la lutte contre les discriminations. Très actif sur les réseaux sociaux, Marc Hay avait déjà montré son engagement en partageant sur Twitter de nombreuses actus LGBTI+, comme récemment la première marche LGBTI+ de La Réunion. Pour lui, cette sortie du placard est ainsi un moyen de dénoncer l’homophobie et surtout le cyber-harcèlement des personnes LGBTI+ sur les réseaux sociaux dont il a été lui-même victime.

Son message a été très bien accueilli par nombre de ses abonnés : « Cela mérite un bel arc-en-ciel dans votre bulletin météo ! », a tweeté un internaute. D’autres, avec beaucoup d’humour, auraient surtout préféré qu’il annonce un peu plus de soleil pour les jours qui viennent !

De toute façon on te kiffe tous… et tu le sais. Mais arrête de déconner avec la pluie là ! ! ! Ça va un moment … — Baillet Nicolas (@GABROMAR1978) May 18, 2021

Le journaliste a d’ailleurs tenu à remercier ses abonnés pour leurs messages bienveillants.