Alors que l’actualité du septième art redémarre et que les salles de cinéma s’apprêtent à rouvrir, Universal Pictures fait l’erreur de doubler la voix de l’actrice trans et activiste LGBTI+ Laverne Cox… par une voix masculine dans la version italienne du film oscarisé Promising Young Woman. Le film d’Emerald Fennell vient de remporter l’Oscar du meilleur scénario original.

Mauvais choix pour Universal Pictures qui a misé sur la voix de l’acteur et doubleur italien Roberto Pedicini pour doubler l’actrice Laverne Cox. Le média The Guardian a d’ailleurs qualifié la doublure comme étant une voix très « profonde et masculine ».

À la suite de cela, de nombreux membres de la communauté LGBTI+ ont été indignés et ont qualifié cette décision de la part du studio de cinéma d’insultant pour la communauté LGBTI+.

« Bien qu’il n’y ait pas eu d’intention malveillante derrière cette erreur, nous travaillons avec diligence pour y remédier »

Universal Pictures présente ses excuses officielles dans un communiqué à l’actrice trans Laverne Cox qui n’a pas encore répondu à la controverse. Universal s’engage à corriger cette erreur :

« Nous sommes profondément reconnaissants à Laverne Cox et la communauté trans d’avoir ouvert les yeux sur un préjugé que ni nous ni beaucoup de gens de notre industrie n’avions reconnu. Bien qu’il n’y ait pas eu d’intention malveillante derrière cette erreur, nous travaillons avec diligence pour y remédier. […] Nous avons commencé à redoubler la voix de Mme Laverne Cox par une actrice et repoussons les dates de sortie pour nous assurer que la bonne version est disponible. Nous sommes désolés pour la douleur causée, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir aborder la situation sur ce film et d’éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent sur les projets futurs. » Dont acte.