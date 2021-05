La Mairie de Paris Centre lance une opération de dépistage VIH cette fin de semaine

La Mairie de Paris Centre vient d’annoncer une grande opération de promotion de la santé, en partenariat avec Aides. Intitulée « VIH, Covid : une épidémie ne doit pas en cacher une autre », elle se déroule vendredi 7 et samedi 8 mai, de 14 heures à 19 heures.

« Installé dans les locaux du Sun City, sauna gay fermé depuis plus d’un an du fait des restrictions sanitaires, le dispositif permettra d’accéder à une offre de dépistage VIH, hépatite C et Covid, mais aussi à des entretiens plus poussés en réduction des risques », explique la Mairie de Paris Centre dans un communiqué.



Au total, plus de 250 personnes pourront être accueillies sur les deux jours de l’opération. Les dépistages et entretiens se feront gratuitement et sans rendez-vous.



Ainsi, il y sera possible d’effectuer un test antigénique de dépistage contre la Covid-19, ainsi que des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du VIH et de l’hépatite C. Les personnes qui le souhaitent pourront également bénéficier d’un entretien sur la réduction des risques et se fournir en kits de réduction des risques —préservatifs, lubrifiant, plaquettes d’information, etc.



« À l’heure où le nombre de dépistages du VIH a plongé au cours de la crise sanitaire (moins 650 000 par rapport à 2019), et alors que nous faisons face à un rebond potentiel de l’épidémie du fait du retard mécanique dans l’accès à la prise en charge, la Mairie de Paris Centre souhaite rappeler l’importance de prévention en matière de santé sexuelle en période de crise sanitaire », rappelle l’administration.