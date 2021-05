Il est vrai que l’on s’intéresse trop rarement à la sexualité des seniors… L’association britannique Relate, qui a pour mission d’apporter du soutien aux personnes qui ont des problèmes dans leurs relations humaines brise le tabou.

Avec sa nouvelle campagne « Let’s Talk The Joy Of Later Life Sex » (Parlons des joies du sexe au troisième âge) Relate brise le vieux stéréotype du fait qu’après un certain âge, il n’y a plus de sexualité.

Pour cela, Relate a fait appel à Rankin, le photographe de mode et portraitiste britannique de renommée mondiale. Il a immortalisé des moments de la vie intime entre différentes personnes de plus de 70 ans. Derrière son objectif, le photographe a fait un focus sur des couples d’âge mûr dans leur intimité. Tous ont une particularité et sont différents : taille, poids, couleurs de peau, sexualité, culture et croyance… Ici, c’est l’amour qui prime avant tout.

« Nous avons tous besoin d’intimité, maintenant plus que jamais, et l’âge n’est en réalité qu’un nombre. L’ampleur de l’amour ne change pas, même pas dans nos dernières années », a déclaré Rankin.

La campagne est diffusée au Royaume-Uni sur les abris de bus et dans les stations de métro.

Regardez :

