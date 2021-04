PrEP : Tous les médecins pourront bientôt prescrire le traitement préventif

Ça y est ! Cinq ans après sa mise à disposition en France, le traitement préventif du VIH ou PrEP (prophylaxie pré-exposition) peut désormais être initiée par tout médecin, en ville comme à l’hôpital, et sa prise en charge est simplifiée.

Cela fait suite à une recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) annoncée par communiqué. « La crise sanitaire que nous traversons, avec les confinements, la fermeture des CeGIDD et la surcharge des services hospitaliers qu’elle a occasionnée, a entraîné des retards de dépistage, une diminution des instaurations de la PrEP et fragilisé le suivi des personnes exposées au VIH, » explique la HAS dans ce communiqué. Selon Santé Publique France, 15 % des usager·ères de la PrEP n’avaient pas repris le traitement après le confinement.

Crise sanitaire

La PrEP peut être prescrite à toute personne qui le souhaite et qui a besoin de se protéger dans ses relations sexuelles. Elle associe deux antirétroviraux contre le VIH et permet aux personnes séronégatives d’éviter d’être contaminés. Depuis fin 2015, la première prescription, ainsi qu’un bilan complet des IST, est effectuée « uniquement par un médecin expérimenté au sein des hôpitaux, ou des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic » rappelle la Haute Autorité de Santé.