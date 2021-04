Italie : l’écrivain Matteo Grimaldi dénonce un concours homophobe sur Facebook

Matteo Grimaldi, auteur du livre Family X et professeur gay bien connu en Italie, est aussi un militant et activiste pour la cause LGBTI+. Il est très actif et très suivi sur les réseaux sociaux. Il a récemment dénoncé sur Facebook l’ignoble acte homophobe du prêtre Don Francesco Pieri, qui s’est approprié une photo du profil Facebook de l’écrivain et qui a lancé un concours homophobe.

Le principe est simple : il fallait commenter la photo à la manière d’une bande dessinée avec des dialogues homophobes.

Le concours lancé par le prêtre a fait participer des dizaines d’utilisateurs et c’est l’internaute Luca Poli, lui aussi professeur d’art dans une école publique, qui aurait gagné cet affreux concours homophobe.

Sur la photo, les deux papas disent « Cheese » pendant que l’enfant pense « Lait maternel, merci ». D’autres photos illustraient l’enfant avec une bulle « Mais quand est-ce que maman vient me chercher ? ».

« Je trouve tout cela répréhensible. C’est l’une des opérations les plus basses et les plus ignobles que j’aie jamais vues. Don Francesco Pieri devrait avoir honte et l’Église devrait se sentir gênée par l’utilisation illicite et mesquine d’une image tâchée de haine et qui représente également un mineur. Honte ! » a écrit Matteo Grimaldi sur Facebook.

Le profil Facebook du prêtre a été signalé des dizaines de fois et a finalement été bloqué. Les deux pères gays représentés sur la photo, ayant découvert le fait, ont également contacté Grimaldi pour le remercier d’avoir dénoncé les pratiques homophobes du prêtre Don Francesco Pieri.