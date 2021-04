Pixar recherche une jeune actrice trans pour la voix de son premier personnage trans

D’après le compte Twitter Trans March, le studio d’animation a lancé un casting à la recherche d’une jeune actrice trans.

« Pixar organise un casting pour un rôle de jeune voix-off pour un projet d’animation à venir. […] Le personnage, Jess, est une jeune fille transgenre de 14 ans. Elle est compatissante, drôle et vous soutient toujours. Nous recherchons des actrices de 12 à 17 ans. »

We have confirmed this is legit, so share away ! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL — Trans March (@transmarch) April 20, 2021

L’annonce du casting appelle les jeunes femmes trans « extraverties, drôles et énergiques » et qui se sentent à l’aise avec le doublage de voix et qui peuvent être capables de représenter authentiquement une fille trans de 14 ans.

L’organisation Trans March a contacté le Studio Pixar pour avoir confirmation de ce casting et il semblerait que ce soit un réel projet. Pour l’instant Pixar ne communique pas d’autre informations concernant le projet qui reste encore confidentiel.

Évidemment, l’annonce du casting a amené les fans de l’univers Pixar à spéculer sur des éventuels scénarios et personnages qui pourraient être lié·es au casting. D’après le média The Disinsider, certains fans ont émis l’hypothèse que le nouveau rôle pourrait être présenté dans le film Turning Red qui devrai sortir en 2022.

Les films Disney et Pixar avancent à petits pas, mais sûrement concernant l’inclusion et la représentation LGBTI+. Jess serait le premier personnage explicitement trans de Pixar, et nous sommes ravi·es que le studio a choisi de lui donner une réelle représentation grâce ce casting.