Après avoir longuement hésité, la chanteuse, compositrice et musicienne ameicaine Ezra Furman a fait son coming out trans sur les réseaux sociaux. Dans un long message accompagné de plusieurs photos d’elle et de son enfant, elle explique davantage qui elle est réellement.

« Je voulais partager avec tout le monde le fait que je suis une femme trans et aussi que je suis maman depuis plus de deux ans », a déclaré Ezra Furman sur Instagram.

À 34 ans, Ezra Furman a révélé que bien qu’elle se définissait auparavant comme non binaire, elle assume maintenant qui elle est et affirme qu’elle se concentre sur sa féminité et sa maternité.

« À propos du fait d’être une femme trans : pour mes propres raisons, j’ai hésité à utiliser ces mots, en particulier le mot “ femme ”. Je me suis souvent décrite comme non-binaire, ce qui est peut-être encore vrai (je vais juste mettre cette question de côté pour le moment). Mais j’ai fini par accepter le fait que je suis une femme, et oui, pour moi, c’est complexe, mais c’est complexe d’être n’importe quelle sorte de femme. Je suis très fière d’être une femme trans, d’avoir appris à le savoir et d’être capable de le dire. Ce n’est pas un parcours facile. »

L’artiste parle de sa parentalité pour la première fois et explique pourquoi elle n’avait jamais parlé de son enfant jusqu’à présent.

« On parle suffisamment en public de la magie de la parentalité. C’est beau, c’est sacré et j’aime ça et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Je n’ai pas encore mentionné en public que je suis parente parce que j’avais peur d’être jugée et d’être cuisinée à ce sujet. Cela ne regarde personne d’autre que moi et ma famille. »

Aujourd’hui, Ezra Furman veut montrer l’exemple que l’on peut être une mère trans et être heureuse sans se cacher. Elle veut aussi contribuer à la visibilité la parentalité trans et encourager davantage de mère et de père trans à faire leur coming out et favoriser l’inclusion de la communauté trans.

« Je vous dis que je suis maman seulement maintenant pour une raison précise. […] Quand notre bébé est né, j’avais à peu près aucun exemple de femmes trans élevant des enfants. Alors en voici un pour tous ceux qui veulent en voir une. Je suis une femme trans et une maman. C’est possible. Je n’avais jamais rêvé qu’il était possible d’être heureuse, de se réaliser, d’être trans et de devenir parent… Mais c’est possible et je le fais ! Parce que les personnes trans méritent de vivre la vie qu’elles veulent, selon leurs conditions. »