États-Unis : une enseignante bie fait son coming out auprès de ses élèves et ça ne plaît pas à tout le monde

Anna Dietrich, une enseignante à la Carman-Ainsworth High School dans le Michigan a fait son coming out bie auprès de ses élèves après avoir été interrogée sur sa vie personnelle. Dans l’article qui relate ce coming out sur PinkNews et suite à ses propos, elle a reçu des appels très négatifs de certains parents l’accablant sur le fait qu’elle n’avait pas à entrer dans les détails de sa vie intime auprès de ses élèves. Elle en a aussi profité pour pointer du doigt le fait que certain·es enseignant·es doivent cacher leur orientation sexuelle.

« J’envie les enseignants qui n’ont pas à cacher leur identité sexuelle en classe. […] Quand les étudiants m’ont demandé si j’avais un mari, j’ai répondu que moi, en tant que personne bie, je n’ai pas encore de mari ou de femme ! », a déclaré l’enseignante sur Twitter.

I envy the teachers who don’t have to hide their identity in class. When students asked me today if I had a husband, I answered that I as a bisexual person, do not have a husband or a wife yet ! I got calls from 3 parents unhappy. I did however get one email that made it worth it. pic.twitter.com/CCJJZvAj3S — Anna Dietrich (she/they) (@MsAnnaDietrich) April 13, 2021

Mais suite à son coming out, Anna Dietrich n’a pas essuyé que des réactions négatives. Elle a reçu un e-mail très émouvant de la part d’un élève :

« J’aime vraiment ta classe. Dans mes autres cours, je ne suis pas très à l’aise de partager ma sexualité ou mes réels pronoms de genres et cela me touche vraiment quand les gens utilisent mal mon pronom et essaient de juger ma sexualité sans même la connaître. Dans votre classe, je me sens vraiment à l’aise avec qui je suis, ce qui pour moi est très important… alors merci beaucoup, beaucoup, beaucoup », lui a écrit l’élève par mail.

Des collègues, des élèves et des allié·es de la communauté LGBTI+ ont félicité et encouragé Anna Dietrich pour le courage qu’elle a eu de faire son coming out bie malgré les mauvaises réactions de certains parents d’élèves.

« C’est TELLEMENT génial. Non seulement vous avez créé un espace sûr pour que vos élèves puissent s’épanouir et devenir ce qu’ils sont, mais vous brisez le sectarisme et les préjugés dont beaucoup de vos élèves étaient conditionnés à leur insu, faisant ainsi progresser l’égalité et l’inclusion de la prochaine génération. Bravo ! », a écrit une internaute sur Twitter.