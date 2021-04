L’artiste Angel Olsen, qui a commencé sa carrière musicale en 2012 avec son premier album Half Way Home. Elle est connue pour ses jolies titre rêveurs et riches en en accord de guitares notamment avec Shut Up and Kiss Me.

Ce weekend, Angel Olsen a fait son coming out lesbien sur les réseaux sociaux et en a profité pour présenter Adèle Thibodeaux, l’amour de sa vie publiquement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angel Olsen (@angelolsenmusic)

De son côté, Adele Thibodeaux avait déjà publié des photos de Angel Olsen sur son compte Instagram mais n’avais jamais commenté la nature de leur relation.

Adele Thibodeaux est autrice et scénariste et a notamment travaillé sur la série High Maintenance de HBO et a annoncé sur son compte Instagram qu’il fallait utiliser les pronoms they-them.

Depuis le début de sa carrière, Angel Olsen a toujours eu de nombreux fans LGBTI+ et depuis son coming out, elle est inondée de messages de félicitations et de soutiens de la part de ses followers.