L'acteur Elliot Page appelle les Américain·es à agir face aux lois transphobes

Samedi 17 avril, Elliot Page a publié une photo de lui, brandissant une feuille sur laquelle est écrit « protect trans youth » (« Protéger les enfants trans », en français). « Alors que je regarde le mouvement de ces projets de loi attaquant les jeunes trans à travers les États-Unis, en particulier cette semaine en Floride, en Alabama, au Texas et au Dakota du Nord, je pense à mes frères et sœurs trans et à la douleur collective que notre communauté doit endurer pour se battre encore et encore pour notre droit d’exister », écrit l’acteur en commentaire. « Ces projets de loi sont dramatiques, cruels et accablants ».

La semaine dernière, les quatre États de Floride, Texas, Alabama et Dakota du Nord ont avancé des projets de loi visant à interdire aux mineures trans de participer aux compétitions sportives scolaires. Si les trois premiers n’ont pas encore été votés, celui de Dakota du Nord a été signé par son gouverneur lundi, selon Human Rights Campaign. Des législations similaires ont été votées en Arkansas, au Mississippi et au Tennessee depuis le début de l’année 2021.

Révocation des licences professionnelles

D’après l’association américaine Freedom For All Americans, trois autres projets de loi transphobes ont été proposés la semaine dernière au Texas. Connues sous le nom de HB 1399 et SB 1311, les deux législations ont pour vocation de rendre illégaux les soins liés à la transition de genre. L’État révoquerait les licences professionnelles de toute personne qui continuerait de fournir ces soins aux personnes trans.

Dans son post, Elliot Page encourage ses followers à agir et à contacter leurs représentant·es afin d’exprimer leur colère. « Dites-leur de s’opposer à une législation qui nous discrimine. Dites-leur que notre accès aux soins de santé est un droit humain inaliénable. Dites-leur de laisser les enfants trans faire du sport. Dites-leur que #TransPeopleBelong — cela a toujours été le cas et ce le sera toujours ».