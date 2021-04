États-Unis : une lettre ouverte de 1500 parents contre les lois transphobes

Le Parents for Transgender Equality National Council (Conseil national des parents pour l’égalité trans, en français) de la Human Rights Campaign a publié une lettre ouverte, signée par plus de 1500 parents, lundi 12 avril. Elle a été envoyée même jour à des élu·es à travers les États-Unis.

Les signataires expriment leur colère envers la vague de projets de loi transphobes, visant à attaquer les droits des mineur·es trans, en particulier dans le domaine du sport. Human Rights Campaign explique qu’actuellement, plus de 200 projets de loi LGBTphobes sont étudiés sur l’ensemble du pays. Parmi eux, 106 concernent spécifiquement les personnes trans.

« Partout dans le pays, les enfants trans écoutent ce que vous dites et regardent ce que vous faites. Le fait d’écrire des projets de loi comme ceux-ci, de tenir des audiences et de voter plus tard leur envoie un message direct : “ Vous n’existez pas pour nous. Nous ne vous croyons pas quand vous nous dites qui vous êtes. Votre existence est dangereuse pour les autres enfants qui vous entourent. Nous allons bien si vous vous sentez seul, isolé et importun. Nous sommes prêts à enlever même les plus petites concessions qui ont été faites pour vous parce que nous avons du pouvoir et que vous n’en avez pas ” », écrivent les parents. « Les personnes trans sont tellement fatiguées de se battre pour leur existence. Et les parents comme nous en ont assez de vous supplier de voir nos enfants et de les traiter comme des membres à part entière et égaux de la société ».

Un appel aux élu·es américain·es

« Des parents de jeunes trans et non binaires comme nous vous ont appelés, vous ont envoyé des courriels et se sont présentés au milieu d’une pandémie mondiale pour témoigner de la façon dont ces projets de loi sont dévastateurs (…) parce qu’en provoquant une tempête d’attaques contre nos enfants, ils ont déjà causé des dommages à nos familles », poursuivent-ils et elles.

« Nous vous disons avec insistance maintenant que vous êtes réellement responsables de la santé mentale de ces enfants »

« L’impact de ces projets de loi va bien au-delà du sport et des soins médicaux ; ils remettent en question la question de savoir si nos enfants ont le droit d’exister, d’être heureux, de vivre authentiquement. La réponse est oui. »

Les parents mettent en garde contre les dangers de telles lois pour la santé mentale de leurs enfants. « Nous avons partagé avec vous des études expliquant que les jeunes trans sont plus susceptibles de lutter contre l’anxiété ou la dépression, non pas parce qu’ils sont trans, mais à cause de la stigmatisation et de la discrimination. Vous avez entendu dire que le fait de pouvoir faire du sport et faire partie d’une équipe avec des amis et des camarades de classe peut améliorer leur santé mentale ». « Après avoir entendu certaines de ces préoccupations l’année dernière, un sénateur du Missouri a été cité avec mépris en disant “ Nous ne pouvons pas être responsables de la santé mentale de tout le monde ” », déplorent-ils et elles.

Le message des parents est clair. « Nous vous disons avec insistance maintenant que vous êtes réellement responsables de la santé mentale de ces enfants ». « Vous avez été élus à vos postes de direction. (…) Les dirigeants n’utilisent pas leurs positions de pouvoir pour nuire et opprimer davantage une minorité en difficulté et blessée ».

« Arrêtez d’abuser de nos enfants en créant des législations qui les ciblent. Abandonnez ces projets de loi maintenant et laissez nos enfants tranquilles », concluent les signataires.