Un nouveau film d’horreur LGBTI+ est dans les tuyaux et c’est le célèbre scénariste et producteur ouvertement gay John Logan qui s’en charge. Pour ses débuts en tant que réalisateur, John Logan se lance dans un film qui traitera des thérapies de conversion… en version film d’horreur.

Avec Whistler Camp, le scénariste des célèbres films Le Dernier Samouraï, Gladiateur, Aviator et de la série Penny Dreadful s’attaque à un sujet qui fait l’objet de nombreux combats dans la communauté LGBTI+. Le film sera produit par Michael Aguilar et Blumhouse Productions et sera supervisé par le directeur créatif Ryan Turek.

Silence absolu

Pour le moment, il y a un silence absolu sur le projet concernant l’intrigue générale de Whistler Camp et sur le casting qui devrait bientôt commencer.

Selon le média Deadline, le film racontera une histoire d’émancipation et de rébellion dans un environnement où les thérapies de conversion sont pratiquées. Il y aura aussi certainement une histoire d’amour entre deux « otages » retenus dans un camp de thérapies de conversion.

Whistler Camp vient donc bientôt prolonger la courte liste de films traitant du même thème des thérapies de conversion, tels que les films Boy Erased et Come as you are.