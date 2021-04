La chanteuse Becky Hill vient de faire son coming out queer

Rebecca Claire Hill alias Becky Hill est une chanteuse et compositrice anglaise. Elle a été révélée dans la première saison de la célèbre émission de télé-crochet The Voice UK et est arrivée jusqu’en demi-finale puis a sorti son premier album Get to Know en 2019. Becky Hill a fait partie des artistes, avec Ariana Grande, qui sont montées sur scène à la Manchester Pride de 2019.

Cette semaine, la chanteuse de 27 ans a fait une petite annonce sur Twitter concernant sa sexualité. N’étant pas en phase avec le terme hétérosexuel, elle fait coming out queer.

« Ok c’est parti… je ne suis pas à 100 % sur ce point (je suis encore en train de me découvrir) mais je *pense* que je suis queer ! Je suis définitivement mal à l’aise de l’identifier comme hétéro, ou autre chose d’ailleurs, mais queer semble être l’identité qui correspond le mieux à qui je suis… », a déclaré Becky Hill sur le réseau social.

😂 ok here it goes.. i’m not 100 % on this (still figuring myself out) but i *think* i’m queer ! i’ve definitely felt uncomfortable branding myself as straight, or anything else for that matter, but queer seems to be the most fitting identity for who i am 🏳️‍🌈🌈 https://t.co/Yl8jLkz88k

