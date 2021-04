Alabama : après le suicide de leur fils gay à cause de brimades homophobes, ses parents lancent une action en justice contre son école

Les parents du jeune Nigel Shelby ont annoncé qu’ils allaient lancer une action en justice contre le district scolaire de Huntsville en Alabama pour leur fils qui s’est suicidé en avril 2019 après avoir été victime de nombreuse brimades homophobes et racistes dans son école.

Des proches de Nigel Shelby ont affirmé que les responsables de son établissement scolaire étaient au courant de l’intimidation dont était victime le jeune adolescent. Conscient de l’état mental très mélancolique du jeune Nigel Shelby, l’établissement n’est pas intervenu auprès des parents pour les informer des difficultés que rencontrait leur fils à l’école avant son décès.

« Nigel Shelby, 14 ans, a été victime d’intimidation par ses pairs en raison de sa race et de son orientation sexuelle, et lorsqu’il a demandé l’aide des administrateurs de l’école, on lui a dit que sa sexualité était son choix. […] Les administrateurs de l’école n’ont pas alerté les parents de Nigel de ses difficultés à l’école afin qu’il puisse recevoir l’aide d’un professionnel de la santé mentale agréé. Le 18 avril 2019, Nigel Shelby s’est suicidé. […] Après sa mort, les administrateurs de l’école ont alerté la mère de Nigel pour qu’elle cherche une note de suicide dans son sac à dos, révélant qu’ils étaient au courant de ses plans pour se suicider », peut-on lire sur une déclaration des avocats de la famille.

MEDIA ALERT : Due to bullying by peers about race & sexual orientation, 14yo Nigel Shelby died by suicide in 2019. School admin were aware of his plans, but didn’t alert Nigel’s parents. @AttorneyCrump & counsels to hold news conference 4/13 at 10AM CT announcing a lawsuit. pic.twitter.com/YTJ4fNg0y9 — Ben Crump Law, PLLC (@BenCrumpLaw) April 12, 2021

Le mois dernier, les établissements scolaires de la ville de Huntsville ont publié une déclaration indiquant qu’elles prévoyaient une action en justice et qu’elles ne feraient aucun commentaire sur les poursuites en cours.

Le conseil du district local a quand même déclaré dans un communiqué que les établissements scolaires avaient des ressources et des actions en place pour soutenir les élèves et qu’elles comprenaient des ressources consacrées au soutien des besoins sociaux et émotionnels de leurs étudiants. Il a été annoncé aussi la mise en place d’une solide alliance gay-hétéro afin de fournir un soutien supplémentaire aux élèves LGBTI+.