 « Veneno », douleurs et gloires d’une star trans espagnole 

« Comme tout souvenir, cette histoire mêle réalité et fiction. Et comme dans toute fiction, on y trouve de profondes vérités ». Dès l’ouverture la série espagnole qui inaugure la nouvelle plateforme lancée en France par le média Brut annonce la couleur.

Inspirée des mémoires de son héroïne, Veneno est une véritable épopée, le biopic pas comme les autres d’une star de la fin des années 90, pionnière de la visibilité trans en Espagne.