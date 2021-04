NBA : Kevin Durant écope d'une amende pour ses insultes homophobes

La NBA a condamné le basketteur Kevin Durant à une amende de 50 000 dollars en raison d’insultes à caractère homophobe envers l’acteur et chroniqueur sportif Michael Rapaport dans une conversation privée sur Instagram. Celui-ci en a partagé certains extraits.

La NBA, qui a récemment suspendu l’ancien joueur de Miami Meyers Leonard pour une insulte antisémite, s’en est cette fois tenu à une sanction financière, reprochant à Kevin Durant « d’avoir utilisé un langage offensant et désobligeant sur les réseaux sociaux » et considérant que le joueur avait « reconnu que ses actions étaient inappropriées ».

« Je suis désolé que les gens aient vu ce langage que j’ai utilisé. Ce n’est pas vraiment ce que je veux que les gens voient et entendent de moi, mais j’espère pouvoir passer outre et retourner sur le parquet », s’était en effet excusé Kevin Durant, jeudi 1er avril lors d’une conférence de presse virtuelle.

Deux jours plus tôt, Michael Rapaport avait rendu publique la teneur de certains de leurs échanges, en diffusant des captures d’écran sur son compte Twitter, avec ce message en guise d’introduction : « Je reçois des menaces et des messages écoeurants QUOTIDIENNEMENT, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pensé que (Kevin Durant) en ferait partie. Le Serpent lui-même me menace maintenant, évoque ma femme et veut se battre. Il est censé être le chouchou de l’Amérique, non ? ».

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right ? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021

On peut y lire un torrent d’insultes violentes, la plupart homophobes, proférées par Kevin Durant qui donne à un moment rendez-vous à Michael Rapaport dans la rue pour se battre ou même chez lui. Ce dernier, dans les extraits dévoilés, use également d’un terme homophobe.

Juste après ce tweet, Kevin Durant a répondu sur le même réseau social, tentant de dédramatiser. « Mike et moi parlons régulièrement de choses encore plus folles que ça et aujourd’hui il est furieux : … désolé Mike, mince ! ! », a-t-il écrit avant d’autres excuses formulées dans la foulée sur Instagram.

L’entraîneur des Nets, Steve Nash, interrogé sur le sujet, a assuré que le club avait entamé des discussions internes avec le joueur, sans en révéler la teneur.

La dispute qui oppose Kevin Durant à Michael Rapaport remonte à fin décembre, quand ce dernier a réagi à la brève interview de l’ailier des Nets après un match, se contentant de répondre par oui ou non aux questions. Ce qui avait d’ailleurs suscité moqueries sur le plateau de la part des consultants stars Charles Barkley et Shaquille O’Neal.

Kevin Durant est absent des parquets depuis mi-février, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Avec l’AFP