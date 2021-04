Mondial-2022 au Qatar : pour Mélenchon « on ne peut pas jouer au foot sur les cadavres »

Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, a estimé jeudi que les joueurs de l’équipe de France n’avaient « rien à foutre » au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, car « on ne peut pas jouer au foot sur les cadavres. […] On ne peut pas jouer au foot avec des violents, bornés tels qu’on a là ».

« Oui, s’il y avait une bataille pour le boycott, moi j’y participerais, mais je n’ai pas beaucoup d’illusions. C’est une honte ce qui se fait là. 6.500 personnes sont mortes sur les chantiers. C’est affreux comment ils traitent les gens », a déclaré M. Mélenchon sur RTL, se référant à une récente enquête du quotidien britannique The Guardian.

À partir de 24’30 » dans la vidéo ci-dessous :

Le Qatar est sous le feu de critiques d’organisations de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants, beaucoup d’entre eux étant exploités et travaillant dans des conditions dangereuses, selon ces organisations, sur les chantiers liés à la prochaine Coupe du monde 2022.

Mais le pays, a assuré mercredi un responsable gouvernemental qatari, « a fait des progrès tangibles sur la réforme du travail ».

« Le Qatar est le financier de toutes sortes d’activités anti-françaises en Afrique. Ils participent à l’armement et à l’organisation de milices islamiques qui ensuite nous tirent dessus », a ajouté M. Mélenchon.

L’équipe de France doit-elle s’y rendre ? « Ça, il y a des fédérations sportives pour en discuter. Moi je pense qu’un Français n’a rien à foutre là-bas. Mais après, bon, c’est moi. (…) Oui, les gars, je vous dis de ne pas y aller. On ne peut pas jouer au foot sur les cadavres, on ne peut pas jouer au foot avec des violents bornés obscurantistes comme ceux qu’on a là », a conclu le président du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée.

Le secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Julien Bayou a appelé mercredi 31 mars à boycotter la Coupe du monde 2022.

Coupe du monde au Qatar : Julien Bayou, secrétaire national Europe Ecologie Les Verts estime qu’on « ne peut pas dire Non au Qatar accusé de financer le terrorisme, et vive le sport et le business : ce n’est pas possible »#ApollineMatin pic.twitter.com/JqPdclgDpa

— RMC (@RMCinfo) March 31, 2021