Mondial-2022 : La Mannschaft envoie un message au Qatar sur les droits humains

L’équipe d’Allemagne de football a de nouveau délivré un message en faveur des droits humains mercredi 31 mars, quelques heures après une prise de position inédite de Toni Kroos sur les conditions de travail et la répression de l’homosexualité au Qatar, hôte du Mondial-2022 de football.

Avant le coup d’envoi du match de qualifications pour le Mondial contre la Macédoine du Nord, les joueurs allemands ont déployé ensemble une banderole proclamant : « Nous pour les 30 ! » : une allusion aux 30 articles de la Charte des droits humains des Nations unies.

Ils avaient adressé des messages similaires lors de leurs deux premiers matches jeudi et dimanche, en précisant que ces propos s’adressaient au Qatar, un pays sous le feu de critiques d’organisations de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants, beaucoup d’entre eux étant exploités et travaillant dans des conditions dangereuses, selon ces organisations, sur les chantiers liés à la prochaine Coupe du monde 2022.

Germany join Norway in protesting Qatar’s human rights record before their World Cup qualifier. pic.twitter.com/p6t7Tg5eUG

— ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2021