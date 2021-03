L’association Next Gaymer s’engage depuis 2008 auprès des geeks et gamers LGBTI+ pour offrir un espace en ligne sécurisé. Elle permet à chaque utilisateur·rice d’échanger librement sans être pris à partie. Les membres de l’association sont très attachés aux valeurs de partage et de convivialité et organisent régulièrement des évènements pour fédérer la communauté.

Depuis de le début de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, l’association a dû s’adapter et lutter contre l’isolement engendré par les confinements et les couvre-feux. Pour booster et garder le contact avec la communauté Next Gaymer de nouvelles activités pour les passionnés de jeux vidéo ont été organisées.

Ami·es gaymers, voici une bonne nouvelle ! Next Gaymer renouvelle son festival du dimanche 28 mars au 4 avril pour la 13eme année consécutive… mais cette fois si, il sera en ligne. Au programme : tournois de jeux vidéo, conférences, traduction d’un jeu et bien d’autre.

Vous avez rendez-vous chaque soir dès dimanche sur les plateformes Twitch et Discord de Next Gaymer pour une session de découverte de jeux. Elle permettra de faire la connaissance de nouveaux jeux vidéo et de vous y entrainer pour les multiples tournois et activités autours des jeux le samedi 3 et le dimanche 4 avril.

Voici quelques jeux phares que vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir : League Of Legends, Super Smash Broset Overwatch.

Le festival est ouvert à tou·tes les geeks et gamers LGBTI+, débutant·es ou confirmé·es de France et est totalement gratuit.