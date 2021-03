À tout juste 18 ans, la chanteuse Destiny Chukunyere est déjà presque une star à Malte. En 2015, elle a remporté sa deuxième victoire à l’Eurovision Junior et a participé en 2017 à l’émission de télé-crochet Britain’s Got Talent, où elle est allée jusqu’en demi-finale et elle a remporter la finale de The X Factor version Malte l’an dernier.

Elle devait déjà représenter Malte à l’Eurovision 2020 avec la chanson « All of My Love » mais le concours a du être annulé en raison du coronavirus. Elle prépare sa revanche avec la chanson Je Me Casse pour la version 2021 de l’Eurovision.

Les paroles de la chanson Je Me Casse parle de féminisme et d’autonomisation des femmes. La revanche d’une femme qui se sent libre, qui a confiance en elle et qui sait ce qu’elle veut. En l’occurrence, ici, Destiny veut passer un bon moment sur la piste de danse…

« Cette chanson est dédiée à ces femmes qui, d’une manière ou d’une autre, se sentent mises à l’écart. Nous pouvons le faire par nous-mêmes, et nous pouvons vraiment faire de grandes choses quand nous croyons en nous et nous mettons au travail ! », a déclaré Destiny sur Instagram.