Chella Man, mannequin trans et non-binaire, célèbre la beauté et la surdité

Originaire de Pennsylvanie, l’artiste trans Chella Man a plus d’une corde à son arc : mannequin, acteur, vidéaste et militant LGBT+, iel est aussi connu·e pour avoir partagé ses expériences en tant que personne sourde, trans, non-binaire, juive et racisée.

À l’occasion du lancement de sa première collection de bijoux spécialement conçue pour les personnes sourdes et malentendantes, créée en collaboration avec Private Policy New York, Chella Man veut montrer à quel point il peut être beau d’être sourd·e.

Magnifique court-métrage silencieux

Dans le magnifique court-métrage silencieux The Beauty of Being Deaf réalisé et monté par Chella Men, la surdité est mise en valeur et en beauté avec la participation du mannequin Rayly Aquino et de la danseuse Raven Sutten.

« L’apparition d’aides auditives et d’implants cochléaires a toujours créé une certaine déconnexion. Les appareils et l’esthétique ne me ressemblaient jamais et je n’avais aucun moyen de contrôler leurs créations. Je me suis toujours retrouvé à réfléchir à des moyens de m’approprier les appareils auditifs qui sont devenues une partie de moi », a déclaré Chella Man dans un communiqué.

Avec les bijoux qu’iel a imaginés et créé, Chella Man a pu enfin sentir la sensation de déconnexion par la surdité disparaitre. Très bien conçus, les bijoux arrivent à amplifier les performances des implants auditifs.

« J’ai senti la déconnexion disparaître. Cela a amplifié mes implants et mon identité sourde sans pour autant l’éclipser. Redéfinir la machinerie avec mon art a remplacé la rigidité par la fluidité. »