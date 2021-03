Les chrétien·nes LGBT+ déplorent que « rien ne semble avoir changé » dans l'Église catholique

David & Jonathan, une association LGBT+ chrétienne, a publié un communiqué mardi 16 mars dans lequel elle déplore que « rien ne semble avoir changé » dans l’Église catholique pour les couples de même sexe. Ce texte a été publié après que le Vatican a rappelé lundi sa doctrine, selon laquelle qu’il n’est pas possible de bénir les unions des couples de même sexe.

L’institution du Vatican chargée de dire et préserver le dogme catholique, la Congrégation pour la doctrine de la foi, a réaffirmé lundi, dans un document, la doctrine considérant l’homosexualité comme un « péché ». Elle a confirmé qu’il n’était « pas licite » pour l’Église catholique de « donner une bénédiction » aux unions de couples de même sexe.

Dans le communiqué, David & Jonathan juge « bien éculé » l’argumentaire de théologie morale appuyant cette position. « Rien ne semble avoir changé, depuis le temps où Joseph Ratzinger (devenu ensuite Benoît XVI, ndlr), préfet de ladite Congrégation, refusait toute possibilité de reconnaissance morale de l’homosexualité, dans une lettre aux évêques de 1986 ».

« On ne peut que voir aujourd’hui les dégâts de ce discours, empêtré dans ses certitudes, et qui a renvoyé désirs, sentiments et vies de couple du côté de la honte, du silence, de la violence, pour peu qu’ils ne puissent correspondre à une norme hétérosexuelle et procréative », ajoute l’association.

Et celle-ci d’interroger : « que penser d’une Église qui, loin d’accueillir sans jugement, écarte une partie de ceux et celles qui viennent vers elle ? »

L’association regrette qu’« aujourd’hui en France, il (ne soit) pas possible pour une personne LGBT+ catholique de se tourner simplement vers sa paroisse, vers un prêtre rencontré au hasard, sans s’assurer au préalable de sa bienveillance, sans risquer de se voir renvoyer du côté du péché et de l’immoralité ».

Avec l’AFP